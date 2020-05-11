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Türkiye İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Türkiye

İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 17:49 Son Güncelleme:
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Corona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. AVM'lerin de açılmasıyla alışveriş için özel araçları ile dışarı çıkan vatandaşlar D - 100 Cevizlibağ ve Küçükçekmece gibi birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise İstanbul genelinde saat 17.20'de trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak görüldü.

DHA


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