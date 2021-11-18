Türkiye İstanbul'da trafik yoğunluğu! Bazı noktalar kilit

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Bazı noktalar kilit

Türkiye

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Bazı noktalar kilit

İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle bazı yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

18 Kasım 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönlerinde trafik yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Bahçelievler'den başlayan trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürdüğü gözleniyor.


TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinden başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Yenibosna'dan Haliç'e kadar olan kısımda trafik akışı yavaşlarken, Edirne istikametinde ise Şişli'den Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk sürüyor.

Anadolu Yakası'nın D-100 kara yolunda, Uzunçayır'dan Maltepe'ye kadar olan bölge ile TEM Otoyolu Ümraniye-Sancaktepe çevresinde trafik yoğunluğu mevcut.

Sahilde trafik akıcı

Beyoğlu sahil şeridinden başlayan trafik yoğunluğu da Ortaköy Meydanı'na kadar devam ediyor. Taksim Meydanı'nın bağlantı yollarında trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

Kentin iki yakasında sahil yollarında ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 18.08 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

AA

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