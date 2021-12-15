İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yağmur nedeniyle...
İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü. İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı. D-100 Karayolu'nda da araç yoğunluğu yaşandığı görüldü.
15 Aralık 2021, Çarşamba 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbullular yağmurlu bir güne uyandı. Yağmurun da etkisiyle trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72 olarak ölçüldü.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. İşlerine ve okullarına gitmek için Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler vatandaşlar zaman zaman zorlandı.
D-100 Karayolu'nun her iki yönünde de araç yoğunluğu yaşandığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 72'e ulaştı.
BUNLARI DA OKUYUN