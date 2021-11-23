Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul trafiği, sağanak yağışın etkisiyle kilitlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.

İstanbul'da etkili olan Sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Maltepe’de E-5’de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre 17.35 sıralarında yüzde 81'e çıktı.