Türkiye Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmur nedeniyle yüzde 81'e çıktı

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmur nedeniyle yüzde 81'e çıktı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmur nedeniyle yüzde 81'e çıktı

İstanbul'da İBB Trafik Yoğunluk Haritası'a göre trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Yağmur İstanbul trafiğini olumsuz etkiliyor. İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Maltepe’de E-5’de araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor.

23 Kasım 2021, Salı 17:58 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. İstanbul trafiği, sağanak yağışın etkisiyle kilitlendi. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı.

İstanbul'da etkili olan Sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Maltepe’de E-5’de yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre 17.35 sıralarında yüzde 81'e çıktı.

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