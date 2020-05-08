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Türkiye İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

Türkiye

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

08 Mayıs 2020, Cuma 18:22 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde akşam saatlerinde bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişinde trafik akışı akşam saatlerinde arttı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece, Mahmutbey Gişeleri ve Cevizlibağ'da, Anadolu Yakası'nda ise D-100 ve TEM Otoyolu'nda yer yer trafik oluştu.

AA


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