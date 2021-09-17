Türkiye İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye

İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde iş yerleri ile okullardan özel araç ve servislerle evlerine dönen vatandaşlar TEM Otoyolu, D-100 Karayolu ile bazı ana caddelerde yoğunluk oluşturdu.

17 Eylül 2021, Cuma 19:02 Son Güncelleme:
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Anadolu Yakası’nda, TEM Otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikameti ile D-100 Karayolu ve Altunizade’de trafik ağır ilerliyor. Avrupa Yakası’nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik zaman zaman durma noktası geldi. D-100 Karayolu Edirne istikametinde ise araçlar yavaş ilerliyor. Toplu taşıma araçlarında, metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, saat 18.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçüldü.

AA

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