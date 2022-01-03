Türkiye İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat!

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat!

Türkiye

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Yola çıkacaklar dikkat!

İstanbul'da yeni yılda haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 49 olarak ölçüldü.

03 Ocak 2022, Pazartesi 08:37 Son Güncelleme:
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İstanbul'da yeni yılın ilk iş gününde Ataşehir Yenisahra D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Servis araçlarının da trafiğe katılımıyla araçlar zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49'a ulaştı.



DHA

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