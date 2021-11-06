Türkiye İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü

Türkiye

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü

İstanbul’da vatandaşların hafta sonunu dışarıda geçirmesi ve yer yer sisin de etkisiyle bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

06 Kasım 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönlerinde trafik yavaş ilerliyor. Avrupa Yakası’nda, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bahçelievler mevkiinden başlayan trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar sürdüğü gözlendi. TEM otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Yenibosna’dan Haliç’e kadar olan kısımda trafik akışı yavaşlarken, Edirne istikametinde ise Cevizlibağ’dan Beylikdüzü’ne kadar yoğunluk sürüyor. Öte yandan, Süper Lig’in 12. haftasında Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesi trafiğin çift yönlü kapatılması nedeniyle Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ni kullanamayan sürücülerin çevre güzergahlarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Sis etkisini gösteriyor

Anadolu Yakası’nın D-100 kara yolunda Uzunçayır’dan Bostancı’ya kadar olan bölge ile TEM Otoyolu Ataşehir mevkiinde trafik yoğunluğu mevcut. Boğaziçi sahilinde Harem İskelesi, Çengelköy ve Anadolu Hisarı da yoğunluk yaşanan yerler arasında bulunuyor. Bu arada, bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis de etkisini gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası’na göre, saat 18.05 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

AA

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