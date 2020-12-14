Türkiye İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi

Türkiye

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi

İstanbul’da haftanın ilk mesai gününün sonunda trafikte yoğunluk oluştu. Megakentin trafiği adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 72 seviyelerine yükseldi.

14 Aralık 2020, Pazartesi 18:56 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağının bittiği andan itibaren mesai saatine kadar İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanmış, gün içerisinde ise yoğunluk azalmıştı. Haftanın ilk mesai gününün sonunda hafif etkisini gösteren yağışlı havayla birlikte İstanbul trafiğinde yeniden yoğunluk yaşandı.

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Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyelerine yükseldi. Metro, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında da mesai saatinin bitimiyle birlikte yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA)


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