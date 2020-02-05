Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başlayarak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binaların altında ve duraklarda bekleyerek yağmurdan kaçmaya çalışırken, hazırlıklı olanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Mesainin bitimiyle birlikte ise İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşandı. Yer yer İstanbul trafiğinin durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yüzde 80'e çıktığı görüldü.

Taksim’de yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de bir anda etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış ve rüzgarlı havaya sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışlı havaya hazırlıksız olanlar koşarak mekanlara sığınmaya çalışırken, bir anda etkisini gösteren rüzgarlı hava nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü.





DHA-İHA



