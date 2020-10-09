Türkiye İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

Türkiye

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

İstanbul'da’da Cuma iş çıkışı ve yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

09 Ekim 2020, Cuma 19:09 Son Güncelleme:
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İBB trafik yoğunluk haritası verilerine göre; trafik yoğunluğu saat 18.30 itibariyle yüzde 85’e ulaştı. Metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu oluştu.

Kent genelinde Cuma iş çıkışı ve yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre; saat 17.45’te yüzde 80 olan yoğunluk, iş çıkışıyla birlikte saat 18.30’da yüzde 85 oldu. TEM Otoyolu ve D - 100 Karayolu’nda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Öte yandan, metrobüs duraklarında da insan yoğunluğu yaşandı. Özellikle Cevizlibağ metrobüs durağında ve üst geçitte kalabalık oluştu.

DHA

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