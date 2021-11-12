Türkiye İstanbul’da trafikte ara tatil yoğunluğu

İstanbul’da trafikte ara tatil yoğunluğu

Türkiye

İstanbul’da trafikte ara tatil yoğunluğu

İstanbul'da, ilk ve ortaöğretim okullarında ara tatil öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilini il dışında çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, İstanbul’daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu

12 Kasım 2021, Cuma 18:59 Son Güncelleme:
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İlk ve ortaöğretim öğrencileri için 2021-2022 eğitim öğretim yılında 15-19 Kasım’da uygulanacak ilk ara tatilin bugün son ders zili çaldı. Tatilini il dışında çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, İstanbul’daki otogarlarda yoğunluk oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda özellikle tatil bölgelerine giden otobüslerde yer kalmadı. Otogarda vatandaşların hareketliliği de gözlendi.

Kendi araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler de kentte özellikle ana arterlerde yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 18.20’de yüzde 74 olarak ölçüldü. D-100 kara yolu Erdirnekapı’dan itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne kadar trafik ağır ilerlerken, Edirne istikametinde ise yoğunluk Okmeydanı’ndan başlayarak Bahçelievler’e kadar devam ediyor.

Avcılar’da başlayan trafik, Esenyurt istikametinde yavaş seyrediyor. Yine TEM otoyolunun Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde başlayan yoğunluk Mahmutbey gişeler çıkışına kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası’nda da TEM otoyolu Kavacık’ta başlayan trafik yoğunluğu İstanbul çıkışına kadar sürüyor. D-100 kara yolunda da Kadıköy’den itibaren Kartal mevkisine kadar trafik yavaş ilerliyor. Kentte, iş yerinden çıkan vatandaşlar toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluşturdu.

AA

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