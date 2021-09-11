Türkiye İstanbul'da trafikte sürücülere şok! Birden yola devrildi! O anlar kemarada

İstanbul'da trafikte sürücülere şok! Birden yola devrildi! O anlar kemarada

Türkiye

İstanbul'da trafikte sürücülere şok! Birden yola devrildi! O anlar kemarada

İstanbul Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda aşırı yükle yola devam eden kamyonetteki çuvaller bir anda yola düştü. Sürücünün yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

11 Eylül 2021, Cumartesi 10:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kartal'da aşırı yüklü kamyonetten yola düşen çuvallar sürücülere zor anlar yaşattı. Kazaya davetiye çıkaran o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Görüntüler, geçtiğimiz günlerde Kartal TEM Bağlantı Yolu'nda kaydedildi. Sultanbeyli istikametinde giden kamyonete içinde kağıt olduğu tahmin edilen çok sayıda çuval yüklendi. Aşırı yükle yoluna devam etmeye çalışan kamyonetteki çuvallardan bazıları yol düştü. Çuvallar nedeniyle kamyonetin arkasından gelen sürücüler zor anlar yaşadı.

Sürücüler çuvallara çarpmamak için büyük çaba sarf etti. Kamyonetteki çuvalların yola düşmesi ve yaşanan tehlike başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
FETÖ gerçeğini açıkça paylaşmıştı
Hakan Çelik
Murat Gülderen
2500 liranın altındaki en güçlü telefonlar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Evdeki hesap
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Palandöken Barajı'nda kuralık! Mezarlar gün yüzüne çıktı, kemikler kıyıya vurdu