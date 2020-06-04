Türkiye İstanbul’da trafikte ve metrobüslerde yoğunluk

İstanbul’da trafikte ve metrobüslerde yoğunluk

Türkiye

İstanbul’da trafikte ve metrobüslerde yoğunluk

İstanbul’da Haliç Köprüsü üzerinde araç ve metrobüs yoğunluğu yaşandı. Trafik durma noktasına gelirken metrobüsler durağa yanaşmak için kuyruk oluşturdu.

04 Haziran 2020, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Corona virüse karşı verilen mücadelede 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçilmesiyle İstanbul trafiği eski günlerini aratmaz hale geldi. İş çıkışı Haliç Köprüsü üzerinde yoğun trafik oluştu. Haliç Köprüsü’nde gidiş ve geliş istikametinde trafik durma noktasına gelirken, durağa yanaşmak isteyen metrobüslerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.

Arka arkaya duran metrobüsler, sırayla durağa yanaşarak yolcularını alıp yollarına devam etti.

İSTANBUL (İHA)


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