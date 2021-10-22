Türkiye İstanbul’da trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul’da trafikte yoğunluk yaşanıyor

Türkiye

İstanbul’da trafikte yoğunluk yaşanıyor

İstanbul’da, haftanın son iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Okul ve iş yerlerinden evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, akşam trafikte yoğunluk oluşturdu.

22 Ekim 2021, Cuma 18:30 Son Güncelleme:
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Avrupa Yakası’nda ana yollar ile Mecidiyeköy, Okmeydanı, Zincirlikuyu Ankara istikameti ve Dolmabahçe, Ortaköy gibi arterlerde trafik yoğunluğu gözlendi. Metrobüs başta olmak üzere toplu taşıma durakları ve araçlarda da yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinde Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte, Karaköy’den Beşiktaş meydanı ve Levent’e doğru yoğun trafik var.

Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu ile D-100 kara yolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı. D-100 kara yolu Pendik kesiminde ve Esenkent-Küçükyalı ile Acıbadem-Bostancı arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu’nun bazı bölümlerinde de trafiğin yoğunlaştığı görülüyor.

Anadolu-Avrupa yönünde araç kuyrukları Kavacık Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne kadar uzanırken, vatandaşların da uzun süre otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü. İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 18.15 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

AA

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