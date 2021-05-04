Türkiye İstanbul'da tramvay durağında panik! Tramvayın altında kaldı

İstanbul'da tramvay durağında panik! Tramvayın altında kaldı

Türkiye

İstanbul'da tramvay durağında panik! Tramvayın altında kaldı

Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda rayların üstünden karşıya geçmeye çalışan bir kişi tramvayın altında kaldı. Ağır yaralı olarak çıkartılan adam, hastaneye kaldırıldı.

04 Mayıs 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tramvay durağından karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi o sırada durağa yanaşan tramvayın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına düştü yüzüstü" dedi. 

DHA



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