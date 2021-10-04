Türkiye İstanbul'da tramvay elektrik kablolarında arıza

İstanbul'da tramvay elektrik kablolarında arıza

Türkiye

İstanbul'da tramvay elektrik kablolarında arıza

İstanbul'da Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı Şehitlik Durağı elektrik kablolarındaki arıza nedeniyle kapatıldı. Topkapı yönünde bir süre yapılama seferler arızanın giderilmesiyle normale döndü.

04 Ekim 2021, Pazartesi 01:08 Son Güncelleme:
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T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıktı. Ekipler arızayı gidermek için müdahale etti. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

"HERKES MAĞDUR"

Eyüp Ensar Yılmaz, "Geç oldu evimize gideceğiz, arıza çıkmış gidemiyoruz. Mağduruz. Bir sürü insan akbil bastı ama evine gidemeyecek. Herkes mağdur. Burada yarım saat oldu bekliyoruz. Yarın staja gideceğiz ama henüz evimize gidemiyoruz" dedi.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL(DHA)

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