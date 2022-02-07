İstanbul'da tramvay hattında arıza! Bazı yolcular yürüdü
İstanbul'da Fatih’te Fındıkzade ile Çapa arasındaki tramvay hattının bazı noktalarında raylarda kırılma olunca seferler aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderilince, seferler normale dönerken, bazı yolcular yürüdü.
07 Şubat 2022, Pazartesi 19:30 Son Güncelleme:
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu.
Seferler 2 durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.
Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yaya olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü.
DHA
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