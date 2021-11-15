Türkiye İstanbul'da tramvay hattında çalışma! Trafikte yoğunluk

İstanbul'da tramvay hattında çalışma! Trafikte yoğunluk

Türkiye

İstanbul'da tramvay hattında çalışma! Trafikte yoğunluk

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün başlayan ve 4 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Kasım 2021, Pazartesi 10:43 Son Güncelleme:
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Çalışma nedeniyle Mescid-i Selam yönünden gelen yolcular Şehitlik Tramvay İstasyonu’nda inerek buradan otobüslerle aktarma yapmak zorunda kalıyor.

Aktarma sırasında bölgede Trafik yoğunluğu yaşanıyor. Aktarma otobüsleri, Topçular yönünde uzun araç kuyrukları oluştururken, yolcular ise duraklardaki kalabalıktan dolayı sitemlerini dile getirdi.

AA

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