İstanbul'da tramvay seferlerinde enerji kesintisi! Anons sonrası indiler
İstanbul Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Anonsu duyan yolcular sonrası tramvaydan inerek diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
13 Şubat 2020, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.