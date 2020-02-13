Türkiye İstanbul'da tramvay seferlerinde enerji kesintisi! Anons sonrası indiler

İstanbul'da tramvay seferlerinde enerji kesintisi! Anons sonrası indiler

Türkiye

İstanbul'da tramvay seferlerinde enerji kesintisi! Anons sonrası indiler

İstanbul Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Anonsu duyan yolcular sonrası tramvaydan inerek diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

13 Şubat 2020, Perşembe 09:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.

İlgili Haberler
İstanbul'da ulaşıma zam kesinleşti

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türk-Rus gerginliği Batı için büyük fırsat
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
FETÖ'nün siyasi polemik malzemesi olması korkunç!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Savaşçı dilden uzak durmak
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Ceren Özdemir'i öldürmüş olmak için öldürdü!