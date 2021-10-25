Türkiye İstanbul'da tünelleri kapatıp otomobillerin üzerine çıktılar! 'Pes' dedirten olay

İstanbul'da tünelleri kapatıp otomobillerin üzerine çıktılar! 'Pes' dedirten olay

Türkiye

İstanbul'da tünelleri kapatıp otomobillerin üzerine çıktılar! 'Pes' dedirten olay

İstanbul'da tünelleri kapatıp otomobillerin üzerine çıkarak dans edenlerin asker eğlencesi yaptığı ortaya çıktı. Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta da benzer bir görüntü kameralara yansıdı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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İstanbul'da Ataşehir ve Ümraniye'de asker eğlencesi yapan kişiler, tünelleri kapatarak otomobillerin üzerine çıkıp dans etti.

Ataşehir ve Ümraniye'de dün gece 2 ayrı noktada Asker Eğlencesi yapanlar ortalığı birbirine kattı.



Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir tüneli otomobilleriyle kapatan grup, araçların üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans edip asker eğlencesi yaptı.

Aynı saatlerde Ümraniye Birlik Mahallesi'ndeki tüneli konvoy halinde kapatan başka bir grup ise yine yüksek sesli müzikle eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Öte yandan bir otomobil sürücüsü ise Ataşehir Kayışdağı Caddesi'ndeki kavşakta Drift yaptı. O anlar da kameralara yansıdı.

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