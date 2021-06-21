İstanbul'daki restoranları ve otelleri mesken tutan hırsız turistlerin korkulu rüyası oldu. Önüne ne gelirse çaldı ancak son işinde yakalandı.

CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday'ın özel haberine göre; yabancı uyruklu bir hırsızın hedefinde İstanbul’a gelen turistler vardı. 6 Haziran'da Fatih’te bir otele rezervasyon yaptırdı. Müşteri gibi otelin SPA bölümüne geçip beklemeye başladı.





Hedef Libyalı bir iş insanıydı. Bir süre sonra iş insanının soyunma kabinine girdi. Cebinden otel odasının kartını aldı, hemen yukarı çıktı. Kartını kullanarak girdiği iş insanının odasında 5 bin dolarla birlikte eşyalarını valize doldurdu. Ardından elini kolunu sallayarak çıktı. Bir süre sonra soyulduğunu fark eden iş insanı durumu polise bildirdi.

İstanbul güven timleri ekipleri incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüphelinin çok sayıda turistin eşyalarını çaldığı, Mısırlı bir turisti ise dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.