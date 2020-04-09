İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerde dağıtılacak
Corona virüs önlemleri kapsamında para ile satışı durdurulan maskelerin İstanbul'da dağıtımı ile ilgili yeni bir karar alındı.
09 Nisan 2020, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.
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