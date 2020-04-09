Türkiye İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerde dağıtılacak

İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerde dağıtılacak

Türkiye

İstanbul'da ücretsiz maskeler eczanelerde dağıtılacak

Corona virüs önlemleri kapsamında para ile satışı durdurulan maskelerin İstanbul'da dağıtımı ile ilgili yeni bir karar alındı.

09 Nisan 2020, Perşembe 14:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.


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