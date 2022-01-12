Türkiye İstanbul'da uçuşu olan yolcular dikkat! İptal durumunu kontrol edin

İstanbul'da uçuşu olan yolcular dikkat! İptal durumunu kontrol edin

Türkiye

İstanbul'da uçuşu olan yolcular dikkat! İptal durumunu kontrol edin

Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

12 Ocak 2022, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, “Marmara Bölgesinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 13.01.2022 tarihi saat 06:00 ile 11:59 arasında, yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir” denildi.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) 

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