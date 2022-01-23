Türkiye İstanbul'da uçuşu olanlar dikkat! Havalimanına gitmeden önce kontrol edin

İstanbul'da uçuşu olanlar dikkat! Havalimanına gitmeden önce kontrol edin

Türkiye

İstanbul'da uçuşu olanlar dikkat! Havalimanına gitmeden önce kontrol edin

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

23 Ocak 2022, Pazar 19:28 Son Güncelleme:
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Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi. 

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL(DHA) 

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