İstanbul’da ulaşım ücretsiz olacak

Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS’nin yapılacağı tarihte İstanbul’da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi.

İHA