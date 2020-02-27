Türkiye İstanbul'da ulaşıma lodos engeli

İstanbul'da ulaşıma lodos engeli

Türkiye

İstanbul'da ulaşıma lodos engeli

İstanbul'da etkisi gösteren lodos nedeniyle deniz ulaşımında iptaller meydana geldi.

27 Şubat 2020, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Şehir Hatları ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

-İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30 seferi

Bostancı-Beşiktaş 07:40 seferi

Bandırma-Yenikaapı-Bostancı 07:45 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10 seferi

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi

-Şehir Hatları'nda iptal edilen seferler şu şekilde: 

08:00 Eminönü-Kadıköy-Adalar

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:50 Kadıköy-Sarıyer

07:45 Karaköy-Kabataş-Bostancı

07:45 Bostancı-Adalar

07:40 Adalar-Kadıköy-Eminönü

07:30 Beşiktaş-Adalar

07:10 Adalar-Beşiktaş

07:05 Bostancı-Büyükada

07:00 Büyükada-Bostancı

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

06:35 Kabataş-Eminönü-Kadıköy-Adalar-Bostancı

-Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi 

10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi 

13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi 

14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

DHA


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