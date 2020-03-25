Belediyeler de corona virüse karşı halk sağlığını korumak için tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi, kendi sınırlarında balık tutulmasını yasakladı.

Corona virüs ülkemizde bin 872 kişide görülürken 44 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Salgının yayılmasını engellemek için uzmanlar ve yetkililer sık sık "Evden çıkmayın" uyarısı yapsa da özellikle havanın güneşli ve güzel olduğu günlerde bu uyarılar kulak arkası ediliyor.

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