Türkiye İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs nedeniyle balık tutmayı yasakladı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs nedeniyle balık tutmayı yasakladı

Türkiye

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs nedeniyle balık tutmayı yasakladı

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs tedbirleri kapsamında kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 14:49 Son Güncelleme:
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Belediyeler de corona virüse karşı halk sağlığını korumak için tedbirlerini alıyor. Bu kapsamda Üsküdar Belediyesi, kendi sınırlarında balık tutulmasını yasakladı.

Corona virüs ülkemizde bin 872 kişide görülürken 44 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Salgının yayılmasını engellemek için uzmanlar ve yetkililer sık sık "Evden çıkmayın" uyarısı yapsa da özellikle havanın güneşli ve güzel olduğu günlerde bu uyarılar kulak arkası ediliyor.

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