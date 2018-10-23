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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi gözaltında

İstanbul'da son dakika uyuşturucu operasyonu... Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 40 şüpheli yakalandı

23 Ekim 2018, Salı 07:16 Son Güncelleme:
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcısı oldukları iddiasıyla 50 kişiye yönelik önceden belirlenen 40 adrese operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu adreslerde özel eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirildi. Aramalarda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 40 kişi ise sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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