Türkiye İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

02 Mart 2022, Çarşamba 08:31 Son Güncelleme:
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Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği, başta Kağıthane ilçesinde olmak üzere çeşitli adreslere sabah saat 06: 30 sıralarında eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreslerden biri de Kağıthane Harmantepe Mahallesi Kanaat Sokak'taki dört katlı bir bina oldu. Narkotik ekiplerinin Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girdiği dairede arama yapıldı. Polis helikopterinin de havadan desteği ile gerçekleşen operasyon sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



DHA


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