İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da polis 35 farklı adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonuna narkotik köpeği Bozo da katıldı. Operasyona özel harekât polisleri de destek verdi
16 Şubat 2021, Salı 07:11 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 35 farklı adrese 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli 5 ilde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi.
'Bozo' da katıldı
Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binaydı. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramada hassas burunlu narkotik köpeği "Bozo" da kullanıldı. Polis ekipleri aramanın ardından evdeki bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
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