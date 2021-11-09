Türkiye İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 25 adrese düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

09 Kasım 2021, Salı 07:51 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattıkları belirlenen ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere yönelik il genelinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 25 adrese şafak vakti düzenlenen operasyonda adreslerde arama yapıldı, çok sayıda şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.


BAYRAMPAŞA'DA 1 GÖZALTI

Operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle eve giren polis, narkotik arama köpeği Wisha ile içeride arama yaptı. Baskın sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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