Türkiye İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon!

Türkiye

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şok operasyon!

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sabaha karşı il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda adrese baskın yaptı.



Özel Harekat ekiplerinin öncülüğünde girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

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