Türkiye İstanbul'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

İstanbul'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

Türkiye

İstanbul'da vahşet! 2 kardeşi öldürüp halıya sardı

İstanbul Bağcılar'da aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen 2 kardeş bir tekstil atölyesi sahibi tarafından öldürüldü, cesetler halıya sarılı bir şekilde atölyede bulundu. Katil zanlısı olay yerinden aracıyla kaçarken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Temmuz 2021, Salı 21:02 Son Güncelleme:
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CNN TÜRK’ün özel haberi'ne göre; cinayet Bağcılar 15 Temmuz mahallesinde yaşandı. İddiaya göre iflas eden bir tekstil atölyesi sahibi, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kardeşten önce Osman S’yi atölyeye çağırdı ve orada öldürdü. Daha sonra ağabeyi Mehmet S’yi de atölyeye çağıran şüpheli, onu da öldürerek 2 cesedi halıya sardı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı

Katil zanlısı, o esnada olay yerinde olan Hakan Ç’ye çekiçle saldırdı. Kanlar içinde kalan Hakan Ç. pencereye çıkıp yardım isteyince şüpheli araçla olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, öldürülen 2 kardeşin cenazesi ilk incelemelerin ardından adli tıp kurumuna sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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