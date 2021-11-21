Türkiye İstanbul'da vaka sayısı arttı! İşte son durum

İstanbul'da vaka sayısı arttı! İşte son durum

Türkiye

İstanbul'da vaka sayısı arttı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 olduğunu bildirdi.

21 Kasım 2021, Pazar 20:13 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayılarını paylaştı.

Buna göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları 6-12 Kasım arasında İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Bu sayılar bir önceki hafta (30 Ekim-5 Kasım) her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 olarak kayıtlara girmişti.

Bakan Koca, 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana ve Bartın olduğunu bildirdi.

AA

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