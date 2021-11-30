İstanbul Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklama ile İstanbul’daki vapur seferlerine ilişkin son durum kamuoyu ile paylaşıldı. Vapur seferleri lodos nedeniyle 29 Kasım Pazartesi günü iptal edilmişti…





İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ YAPILIYOR MU, SEFERLER İPTAL Mİ?

İstanbul’da etkisine devam eden lodos, deniz hava ve kara trafiğinde aksamalara neden oluyor. Vapur ile yolculuk yapma planı yapan pek çok seferlerin yapılıp yapılmadığına ilişkin araştırma yaparken, İstanbul Şehir Hatları AŞ’den açıklama geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (lodos) nedeniyle tüm seferlerimiz yapılamamaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." İfadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul’da iptal edilen vapur seferlerinin en zaman başlayacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimizde bulabilirsiniz.

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