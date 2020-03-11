Türkiye İstanbul'da vatandaşların koronavirüs tedbiri

İstanbul'da vatandaşların koronavirüs tedbiri

Türkiye

İstanbul'da vatandaşların koronavirüs tedbiri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından İstanbul'da vatandaşlar maske kullanımını arttırdı.

11 Mart 2020, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından bu sabah Taksim’de çekilen görüntüler dikkat çekti. Vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Ankara’da açıklama yapan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk ’Koronavirüs’ vakasına rastlandığını belirtmesinin ardından vatandaşlarda kendi önlemlerini aldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlarda maske takarak virüsten korunmak için tedbir aldı.

"Herkes kendi tedbirini almalı"

Virüs ortaya çıktığından beri önlemini aldığını belirten bir vatandaş, "Virüs ortaya çıktığından beri ben önlemimi almıştım. Maske takıp, dezenfektan kullanıyorum. Vize başvuru merkezinde çalışıyorum. Nasıl bulaşacağı belli olmayan bir hastalık. Elimizden geldiğinde tedbirimizi alıyoruz. Herkes kendi tedbirini almalı" ifadelerini kullandı.

DHA

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