Türkiye İstanbul'da yağan kar barajların doluluk oranını artırdı

İstanbul'da yağan kar barajların doluluk oranını artırdı

Türkiye

İstanbul'da yağan kar barajların doluluk oranını artırdı

İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 19,16'ya kadar gerilemişti. Son günlerde yağan kar ve yağmur etkisini gösteriyor. Doluluk oranı yüzde 29,48 olarak ölçüldü.

17 Ocak 2021, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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İstanbul bir süredir kuraklıkla mücadele ediyor. Son 10 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Barajlar, geriye çekilmiş, kurumuş haldeydi. Son 4 gündür yağan yağmur ve kar barajlardaki doluluk oranını da etkiledi.

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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bir haftada yüzde 10,32 arttı. İstanbul'da 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde 29,48 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 92,86, Terkos'ta yüzde 31,83, Sazlıdere'de yüzde 10,30, Alibey'de yüzde 40,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,76, Ömerli'de yüzde 25,89, Darlık'ta yüzde 48,78, Elmalı'da yüzde 32,42, Kazandere'de yüzde 33,69, Pabuçdere'de yüzde 15,36 olarak kaydedildi.

Kuraklık sebebiyle barajlardaki su miktarının kritik seviyelere inmesiyle, bu kaynaklardan alınan su, yaklaşık 6 aylık su tüketimine eşit seviyede oldu.

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