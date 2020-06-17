Türkiye İstanbul'da yağış için saat verildi

İstanbul'da yağış için saat verildi

Türkiye

İstanbul'da yağış için saat verildi

Meteoroloji, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yeni bir yağışlı hava dalgası etkisine gireceğini duyurdu.

17 Haziran 2020, Çarşamba 09:44 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya Kesimi, İç Ege, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, İstanbul'un batı ilçeleri ve Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.


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