İstanbullular bu akşam iş çıkışı kötü bir sürprizle karşılaştı. İstanbul'da, etkisini tüm gün sürdüren sağanak yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu her iki yakada da özellikle TEM ve D100 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu saat 19.05 itibariyle %76'ya düştü.

DHA