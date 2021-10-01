Türkiye İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

Türkiye

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürürken, trafik akışında yaşanan yoğunluk devam ediyor. Kent genelinde sabah başlayan yağış, aralıklı olarak devam ediyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

01 Ekim 2021, Cuma 18:59 Son Güncelleme:
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D-100 kara yolu, TEM otoyolu ile bağlantı yolları ile ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki trafik yoğunluğu Alibeyköy’den başlayarak Kavacık’a kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Anadolu Yakası’na geçişlerde ise trafik yoğunluğu Çağlayan katılımından sonra artıyor. TEM otoyolunda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar-Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü’nden Ortaköy’e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Bahçelievler, Zeytinburnu, Şirinevler’de her iki yönde de trafik etkili oluyor. Anadolu Yakası’nda D-100 kara yolu Ankara yönünde başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli çıkışından başlayarak Maltepe’ye kadar devam ediyor. TEM otoyolunda çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken Ankara istikametinde Acıbadem ayırımından başlayan sıkışıklık Çamlıca gişelere kadar sürüyor. Şile yolu Ümraniye ve Tepeüstü mevkilerinde de trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası’na göre saat 18.10 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.

AA

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