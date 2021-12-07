Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Marmara Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da beklenen yağmur, etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 58'e ulaştı. Öte yandan uyarılarının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak yağış etkili oluyor.

MARMARA'YA YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz'in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta’nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ'DA YAMUR NEDENİYLE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Öte yandan Trakya’da da beklenen yağış etkisini gösteriyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan dışarıda olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken, hazırlıksız yakalananlar da korunmak için otobüs durağı gibi alanlara sığındı.



