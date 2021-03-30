Türkiye İstanbul'da yağmur devam ediyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da yağmur devam ediyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

Türkiye

İstanbul'da yağmur devam ediyor! Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul'da başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Vatandaşlara yağışa hazırlıksız yakalandı.

30 Mart 2021, Salı 11:09 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, etkisini sürdürüyor. İşlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmura önlem alırken bazıları da başlarına çanta, mont ve poşet koyarak yürümeyi tercih etti.

Yağmuru fırsat bilen şemsiye satıcıları da şemsiyesi olmayanlara satış yapmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar da saçak altlarına girerek yağmurun azalmasını bekledi.


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