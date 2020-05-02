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Türkiye İstanbul'da yağmur için saat verildi

İstanbul'da yağmur için saat verildi

Türkiye

İstanbul'da yağmur için saat verildi

Yağışlı bir havanın beklendiği İstanbul'da yağmur için saat verildi.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:00 Son Güncelleme:
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İstanbul'da bugün parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


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