İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 56!
İstanbul'da yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 56 oldu. İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek- ne zaman bitecek?
23 Şubat 2022, Çarşamba 08:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul’da etkili olması beklenen yağmur sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kent genelinde yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 56 oldu.
Türkiye’yi ve İstanbul'u etkisi altına alması beklenen yağmur bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu
Yağmurun sabah saatlerinde de etkili olması trafik yoğunluğunun oluşmasına neden oldu. Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 07.51 itibarıyla yüzde 56 olarak ölçüldü. Yağışlı havanın gelecek pazartesi gününde kadar etkili olacağı öğrenildi.
BUNLARI DA OKUYUN