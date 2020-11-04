Türkiye İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı göründü

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı göründü

Türkiye

İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı göründü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

04 Kasım 2020, Çarşamba 18:36 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından akşam saatlerinde gökkuşağı çıktı. Şehrin birçok noktasından görünen gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazı üzerinde de beliren gökkuşağı, görüntüsü ile hayran bıraktı. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar ve turistler ise o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

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Birçok vatandaşın cep telefonu ile gökkuşağının fotoğrafını ve videosunu çektiği görüldü.

İSTANBUL (İHA)


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