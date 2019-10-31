İstanbul’da yağmur trafiği felç etti İstanbul'da yağış nedeniyle eve dönüş yolunda olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü