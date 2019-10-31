İstanbul’da yağmur trafiği felç etti
İstanbul'da yağış nedeniyle eve dönüş yolunda olan vatandaşlar zor anlar yaşarken, trafikte yoğunluk oluştu. İBB Trafik verilerine göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü
Günlerdir Meteoroloji’den yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da sağanak yağışın başlamasıyla trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasına bakıldığında trafik yoğunluğunun saat 18.20'de yüzde 78’e çıktığı görüldü.
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