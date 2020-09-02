Gaziantep’ten İstanbul’a gelen DEAŞ’lı Hüseyin Sağır, Beyoğlu’nda yaptığı keşfin ardından eylem hazırlığı yaparken yakalandı. 2017 yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı Abdulkadir Masharipov gibi ‘yalnız kurt’ eylemi yapacağı anlaşılan Hüseyin Sağır’ın kullanacağı silah ve 150 mermi de ele geçirildi.

Eylem talimatı Telegram'dan

İstihbarat ve terörle mücadele şubesinde görevli polisler, Hüseyin Sağır’a eylem talimatını DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’in telegram isimli mesaj programı üzerinden gönderdiği bilgisine ulaştı. Mahmut Özden’in terör örgütünün Suriye’deki yönetiminden şifreli mesajlarla eylem talimatları aldığı, bunları de kendisine bağlı hücrelere ilettiği tespit edildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, Özden’in mesajlarından, Ayasofya Camisi ile bazı dernek ve kuruluşlara yönelik saldırı hazırlığı yapıldığı, bazı savcı ve milletvekillerinin Suriye’ye kaçırılmasının planlandığı belirlendi.

12 kişi gözaltına alındı

Adana’da gizlenen Mahmut Özden’in yakalanması için 20 Ağustos’ta operasyon yapıldı. Özden’in evinden örgütle ilgili çok sayıda dijital döküman çıktı. İstanbul’a getirilerek tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne konulan Özden’in tüm bağlantılarını ortaya çıkartmak için dün sabah 8 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Mahmut Özden’in oğlu Hamza Özden’in de arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakilerin tümü sorgulanmak için İstanbul’a getirildi.

Sivillerden para alınıyordu

Mahmut Özden 22 Haziran 2017’de beraberindeki 10 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ’ın sözde Adana emiri olduğu, İncirlik Üssü’ne bombalı saldırı hazırlığı yaptıkları iddia edildi. Mahmut Özden’in ismi 2018’de bu kez de Suriyeli siviller dolandırılıp DEAŞ’a kaynak sağlanmasıyla gündeme geldi. O dönemdeki iddialara göre, Suriye’deki patlamalarda ya da çatışmalarda yaralanan siviller Hatay üzerinden Adana’ya getiriliyor ve tedavi ettiriliyordu. Devletin ücretsiz yaptığı tedavinin ardında sivillerden para alınıyor, bu para da terör ögütünün finansmanında kullanılıyordu. Bu sistemin başında ise o dönem sözde örgüt kadısı olan Mahmut Özden’in olduğu iddia edildi. Mahmut Özden gözaltına alındı.

Bakan Soylu: Tebrikler Emniyet Teşkilatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’nin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını duyurdu. Bakan Soylu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı. Teşekkürler, tebrikler Emniyet teşkilatı” dedi.

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