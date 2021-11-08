Yangın, saat 20.30 sıralarında Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan daireden itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan karı-koca ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklar ve yaşlıların da olduğu 15 kişiyi merdiven ile tahliye etti.

Yangında kurtarılan bina sakini "Biz dubleks katında oturuyoruz. Bir anda evin duman dolduğunu gördük. Duman dolunca da aşağıya baktık, zaten aynı anda itfaiye yakın olduğu için araçların geldiğini gördük. En alt katta yangın çıktığını öğrendik ama sebebini inanın biz de bilmiyoruz. Biz evde 3 kişiyiz, itfaiye bizi merdivenle kurtardı" dedi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ozan URAL - Buğra AKAY/ İSTANBUL(DHA)



