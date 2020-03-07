Türkiye İstanbul'da yarın kapalı olan yollar

İstanbul'da yarın kapalı olan yollar

Türkiye

İstanbul'da yarın kapalı olan yollar

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

07 Mart 2020, Cumartesi 10:54 Son Güncelleme:
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü), Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".

Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

İHA

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